Trump og Biden vinner nominasjonsvalgene i Michigan

Resultatet i tirsdagens nominasjonsvalg gjør det enda mer sannsynlig at høstens presidentvalg igjen blir et oppgjør mellom demokraten Joe Biden og hans republikanske forgjenger Donald Trump.

Det var ventet at de to rivalene ville sikre seieren i de respektive partienes nominasjonsvalg, men det var varslet en protestaksjon mot Joe Biden blant demokratiske velgere.

Michigan har en stor gruppe velgere med arabisk bakgrunn. Demokratene blant dem er blitt oppfordret til å merke stemmesedlene sine «uforpliktet» for å vise frustrasjon med det de mener er en altfor Israel-vennlig politikk fra den sittende presidentens side under Gaza-krigen.

Tidlige tall fra fylkene viser at 16 prosent erklærte seg som uforpliktet. I de to foregående valgene var den andelen bare 2 prosent, mens den lå på 11 prosent i 2012, sist gang en sittende demokratiske president – Barack Obama – gikk for gjenvalg.

Mange vil følge nøye med for å se om de kan spore sviktende oppslutning om Biden i Michigan. I presidentvalget i 2020 slo han Trump med bare 2,8 prosentpoeng i delstaten.

