Lula håper Biden vinner valget: – En bedre garanti for demokratiet

I et intervju tirsdag med TV-kanalen Rede TV sier Lula at det er åpenbart at Biden er en bedre garanti for demokratiet i verden og i USA.

Lula som entret brasiliansk politikk på 70-tallet som fagforeningsleder, hyllet Bidens holdning til fagbevegelsen, blant annet støtten til bilarbeiderstreiken i fjor. De er også enige om overgangen til grønn energi.

Der de er uenige, er blant annet om krigen i Gaza, der Lula har sagt at Israel er skyldig i folkemord mot palestinerne.

I 2022 var Biden en av de første verdenslederne som gratulerte Lula med seieren. Han støttet ham også da tilhengere av den avgåtte presidenten Jair Bolsonaro forsøkte seg på et kupp. Lula har sammenlignet Bolsonaro med Donald Trump, som anklages for å ha oppildnet til lignende opptøyer i Washington.

