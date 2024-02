Kaller riksrettsgransking grunnløs: – I over et år har dere jaktet meg

– I over et år har deres komiteer jaktet på meg i deres partipolitisk motiverte forfølgelse av min far, sa Biden ifølge teksten på vitnemålet som ble delt ut da han gikk inn i komitérommet.

Han beskyldte republikanerne for å engasjere seg i forvrengninger og sensasjonalisme mens de ignorerer alle klare fakta som viser at det ikke fins bevis til støtte for konspirasjonsteoriene om faren.

Republikanerne, som har et syltynt flertall i Representantenes hus, har brukt mye ressurser på riksrettsgranskingen av presidenten, selv etter at det viste seg at hovedvitnet deres, Alexander Smirnov, er siktet for å lyve til FBI.

Republikanerne mener at Biden-familien dro økonomisk fordel av at Biden var visepresident, og viser til påstander fra hovedvitnet, som han nå er siktet for å ha løyet om. Påtalemyndigheten sier at han hadde kontakt med russisk etterretning.

Kongressens granskere var ventet å spørre ut Hunter Biden om hans forretningsvirksomhet, inkludert hans kontakter med kinesiske CEFC og styret i det ukrainske energiselskapet Burisma.

Det hvite hus avviser alle anklager, mens Donald Trump har gitt sin fulle støtte til granskingen. Trump er selv den eneste presidenten som er stilt for riksrett to ganger.

