Adele avlyser konserter på grunn av sykdom

Nyheten kommer bare måneder før hun skal ha sine første konserter i Europa på åtte år.

– Jeg er syk igjen, og dessverre har det gått ut over stemmen min. Nå har jeg ikke noe annet valg enn å hvile ordentlig, skriver Adele på Instagram.





Adele sier at legene hennes har rådet henne til å ta en lengre pause. For tiden opptrer hun fast på den legendariske konsertscenen The Colosseum i Las Vegas, men alle konsertene i mars blir avlyst på grunn av sykdommen. Foreløpig er det ingen nye datoer for konsertene i Las Vegas.

Sykdomsavbruddet kommer et lite halvår før ti planlagte konserter i München i august. Konsertene i den tyske storbyen blir Adeles første i Europa siden 2016.

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer