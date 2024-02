Tusenvis av brasilianere demonstrerte til støtte for Bolsonaro

Kledd i grønt og gult, fargene til Brasils flagg, fylte en stor mengde av ekspresidentens støttespillerne Avenida Paulista, en av hovedårene i byen.

Bolsonaro var også til stede og ankom viftende med det israelske flagget, noe som kan tolkes som en kritikk av president Lula de Silva, som har sammenlignet Israels krigføring i Gaza med holocaust.

Ifølge den 68 år gamle ekspresidenten var demonstrasjonen ment som et «fredelig møte til forsvar for den demokratiske rettsstaten». Ekspresidenten hevdet at over 500.000 møtte opp, men det er ikke bekreftet av andre kilder.

Bolsonaro har blitt beskyldt for å ha planlagt et kupp for å beholde makten etter valget i 2022 og er under etterforskning av Brasils føderale politi. Han er foreløpig ikke siktet for noe.

Etterforskere mener 68-åringen ledet en gruppe kuppmakere som satte spørsmålstegn ved valgsystemet og resultatet, som innebar at Lula da Silva vant og ble landets nye president.

I et rettsdokument som ble offentliggjort i starten av februar, kom det ifølge Reuters fram at Bolsonaro gjennomgikk og foreslo endringer i et dekret som hadde som mål å omgjøre valgresultatet.

Bolsonaro har avvist alle anklager.

