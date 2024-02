Titusener av tyskere i protest mot ytre høyre

Slagordet for demonstrasjonen er «Vi er brannmuren – sammen mot høyreekstremisme», og arrangørene ventet at rundt 30.000 ville delta.

Demonstrasjonen er den tredje i sitt slag i Hamburg siden nyttår, og over hele Tyskland er lignende protester arrangert etter at det kom fram at medlemmer av AfD hadde deltatt på en konferanse der deportering av utlendinger var tema.

Protestene startet da det ble kjent at politikere fra høyreradikale Alternativ for Tyskland (AfD) og konservative CDU var til stede på et møte i Potsdam der det ble drøftet planer for å deportere millioner av innvandrere, inkludert tyske statsborgere.

AfD har vokst til å bli Tysklands nest største parti, og partiet venter stor framgang ved valg i flere delstater i den østlige delen av landet i år.

Les også: Her er den katolske kirkes hemmeligheter