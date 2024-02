Valg uten opposisjon i Lukasjenkos Belarus

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Fire partier stiller med kandidater i søndagens valg på ny nasjonalforsamling i Belarus: Belaja Rus, Kommunistpartiet, Det liberaldemokratiske partiet og Arbeids- og justispartiet.

Alle har til felles at de slutter opp om president Aleksandr Lukasjenkos politiske kurs, vel vitende om at det ikke lønner seg å opponere.

En av lederne i Det sosialdemokratiske partiet, Ihar Lednik, døde denne uka i et fengsel der han sonet en dom på tre år for å ha «svertet» Lukasjenko.

Død bak murene

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Viasna var Lednik den femte politiske fangen som har dødd bak murene i Belarus de siste tre årene.

Andre opposisjonelle belarusere er funnet døde under mistenkelige omstendigheter, også i naboland.

Blant dem er Vitalij Sjisjov, som ble meldt savnet under en joggetur i en park i Ukrainas hovedstad Kyiv i 2021. Dagen etter ble han funnet hengt.

Få dager tidligere hadde han klaget over å bli forfulgt, og vennene er ikke i tvil om at det var agenter fra Belarus som tok livet av ham.

Omstridt valg

Lukasjenko har styrt Belarus med hard hånd i nærmere 30 år. Ved siste valg i 2020 fikk han ifølge offisielle resultater over 80 prosent av stemmene, men resultatet blir verken anerkjent av opposisjonen eller vestlige land.

Opposisjonen planla opprinnelig å stille med Sergej Tikhanovskij som kandidat, men han ble kastet i fengsel, anklaget for å ha organisert opptøyer og soner nå en dom på 18 år.

Kona Svjatlana Tsikhanowskaja stilte da til valg, men fikk ifølge de offisielle resultatene bare 10 prosent av stemmene. Opposisjonen hevder at hun i realiteten vant med over 60 prosent oppslutning.

Politiske fanger

Presidentvalget i 2020 resulterte i omfattende opptøyer, som ble slått hardt ned på av landets sikkerhetsstyrker. Minst 15 mennesker ble ifølge opposisjonen drept, over 35.000 ble fengslet, og hundrevis av uavhengige medier ble stengt.

Minst 1400 politiske fanger sitter fortsatt bak murene, blant dem ledende opposisjonspolitikere, journalister og menneskerettsforkjempere.

Blant fangene er den 61 år gamle forfatteren og menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski, som i 2021 ble dømt til ti års fengsel, og som året etter fikk Nobels fredspris.

Tortur

Fanger i Belarus utsettes ifølge menneskerettsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International for systematisk tortur.

I forkant av søndagens valg i landet har regimet strammet grepet ytterligere og fengslet flere titall slektninger av politiske fanger.

– Som om urettmessig fengsling av demonstranter og kritikere ikke var nok, går myndighetene nå også etter familiene deres, konstaterer Marie Struthers i Amnesty.

– Dette er en ny omdreining i den skremmende kampanjen for å stilne all dissens, sier hun.

Les også: Hvorfor tok vi ikke truslene hans på alvor?

Kuppanklager

Lukasjenko avviser all kritikk og hevder Vesten planlegger et kupp i Belarus. Ifølge ham er Polen sentral i disse planene, men beviser for anklagene har han ikke lagt fram.

Selv om Belarus er medlem i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, har han nektet å invitere observatører fra OSSE til søndagens valg.

– Han ser på valget som en militær operasjon der han kjemper mot interne og eksterne fiender, sier den uavhengige belarusiske analytikeren Valerij Karbalevitsj til AP.

– Myndighetene i Belarus ser på ethvert valg som en trussel og som et påskudd for å trappe opp undertrykkelsen og stramme grepet, sier han.

Kynisk farse

Svjatlana Tsikhanowskaja flyktet fra Belarus i 2020 og lever nå i eksil i Litauen. Hun oppfordrer til boikott av søndagens valg.

– Vi ber om en boikott av denne kyniske farsen fordi denne etterligningen av valg ikke har noe med demokrati å gjøre, sier hun til nyhetsbyrået AP.

– Belaruserne hater dette regimet, men på grunn av brutal undertrykkelse kan de ikke gi uttrykk for det, sier hun.

Les også: I 2024 går store deler av verden til valg

Les også: – Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn