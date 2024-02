Blokkbrannen i Valencia krevde ti liv

Brannen brøt ut i en boligblokk på 14 etasjer torsdag ettermiddag. Flammene spredte seg etter hvert til en ti etasjer høy naboblokk.

– Vi kan bekrefte at politiets teknikere har funnet ti døde, sier Pilar Bernabé, regjeringens øverste representant i Valencia-regionen, fredag ettermiddag.

Fire av de døde var en familie med mor, far, et spedbarn og en tre år gammel jente, skriver avisen El Pais.

Tidligere på dagen ble det opplyst at 14 mennesker ikke var gjort rede for. Fredag kveld opplyser politiet ifølge El Pais at ingen lenger har status som savnet. Av de 14 er ti døde mens politiet har klart å komme i kontakt med de fire siste.

Intens varme

Fredag ettermiddag kunne brannmannskaper ta seg inn i de nedre etasjene i blokkene. Det er foreløpig utrygt å ta seg lenger opp, hvor det fortsatt er intens varme.

Brannen spredte seg til hele eiendommen på en knapp halvtime, ifølge El Pais. Blokkene ble bygget på begynnelsen av 2000-tallet og hadde 138 leiligheter med om lag 450 beboere.

En preget statsminister Pedro Sánchez besøkte fredag brannstedet.

– Beboerne her mistet alt i løpet av minutter i denne fryktelige brannen, sier han.

For tidlig å si noe om årsak

Årsaken til brannen er ikke kjent. Byens ordfører María José Catalá sier det er for tidlig å kommentere påstander i spanske aviser om at brannfarlige fasadematerialer gjorde katastrofen så stor.

15 personer har fått ulike typer skader, og en rekke personer ble torsdag brakt til sykehus, men fredag ettermiddag var det kun to som fortsatt var innlagt. Begge er politibetjenter.

40 brannbiler har tatt del i slukningsarbeidet, og 90 soldater ble satt inn i kampen mot flammene.