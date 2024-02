Flertall for riksrettssak mot USAs sikkerhetsminister

Riksrettstiltalen ble vedtatt med 214 stemmer mot 213. Det skjedde en uke etter at en tilsvarende avstemning strandet fordi en republikansk kongressrepresentant ikke var til stede.

Republikanerne anklager ham for å ikke håndheve amerikanske innvandringslover, og sier at dette har ført til at rekordmange innvandrere ulovlig har krysset grensa mellom Mexico og USA siden Joe Biden ble president i 2021.

I tillegg mener de at Mayorkas har løyet for Kongressen.

Valgkampsak

Den voldsomme pågangen på grensa er sentralt i valgkampbudskapet til ekspresident Donald Trump.

Avstemningen skjer en uke etter at republikanerne i Senatet på oppfordring fra Trump avviste en tverrpolitisk avtale om grensetiltak.

På forhånd hadde avtalens støttespillere, blant dem den republikanske senatslederen Mitch McConnell, omtalt den som den mest omfattende endringen i grensepolitikken på flere tiår.

Biden fordømmer

Det er høyst usannsynlig at Mayorkas vil bli avsatt når Senatet stemmer over tiltalen, da Demokratene har flertall der.

Biden fordømmer riksrettstiltalen.

– Historien vil ikke se pent på republikanerne i Huset og deres vulgære og grunnlovsstridige partiske handling, som retter seg mot en hederlig offentlig tjenesteperson for å spille smålig politisk spill, sier han i en uttalelse.

Les også: Haley tordner etter Trump-utspill: – Ikke vær på lag med en bølle

Les også: Trump-rådgiver vil dele Nato inn i et A- og B-lag

[ Tenketank: Russland har tapt tusenvis av stridsvogner i Ukraina ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen