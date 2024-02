Bloomberg: Zelenskyj planlegger sjarmoffensiv

Zelenskyj besøker trolig Paris og Berlin som del av turen, får Bloomberg opplyst av folk med kjennskap til saken. Planene er imidlertid ikke spikret.

Presidenten ventes også å delta på sikkerhetskonferansen i München, som varer fra torsdag til søndag, ifølge de samme kildene. En av kildene opplyser at Zelenskyj trolig vil lobbe for samtaler om sikkerhetsgarantier.

Den angivelige rundreisen vil finne sted mens det er tvil rundt den fortsatte støtten fra USA, der en ny pakke med bistand er vedtatt i Senatet, men ventes å få motstand i Representantenes hus.

Ukraina har bedt om flere våpen for å forsvare seg mot Russland. Blant annet har de slått alarm om et desperat behov for å fylle opp lagrene av granater som trengs for å forsvare frontlinjen.

