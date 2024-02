Forsvarssjefen tror ikke det er fare for krig i Norge

Sveriges forsvarssjef ba nylig svenskene mentalt forberede seg på krig. Samtidig mener E-tjenesten at Norge må forberede seg på en militær trussel fra Russland.

Kristoffersen sier til NRK at det er nødvendig for Norge å styrke sitt eget forsvar, men understreker likevel at nordmenn ikke bør uroe seg.

– Folk bør være bekymret for utviklingen i verden, men ikke for at det skal bli krig i Norge de nærmeste årene. Men å ha et beredskapslager hjemme for et par dager er alltid en god idé, uansett, sier han.

Kristoffersen holdt mandag kveld et foredrag på Akershus festning i regi av Oslo Militære Samfund. I foredraget kom han inn på sikkerhetssituasjonen, organiseringen og utviklingen av Forsvaret og Nato.

Kristoffersen sa i foredraget at krigen i Ukraina kommer til å prege oss i mange år fremover. Han oppfordret nordmenn om å beholde roen, stå sammen og fortsatt støtte Ukraina.

Han understreker at Norge vil fortsette å støtte det krigsherjede landet også etter krigens slutt. Det vil nemlig ta tid å bygge opp landet som en selvstendig og demokratisk stat.

– At Ukraina vil prege oss alle her i salen de neste 10-15 årene, er ikke usannsynlig, mener Kristoffersen, som til NRK sier at Vesten burde ha involvert seg i større grad tidligere.

– Etter 2014 begynte vestlige land å støtte Ukraina. Men hadde vi gjort enda mer hadde terskelen for å invadere Ukraina kanskje vært større. Det er lett å være etterpåklok, men et forsvar skal først og fremst forhindre krig, og et sterkt forsvar er en god garanti for å ikke få krig, understreker Kristoffersen.

