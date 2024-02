Seks år gamle Hind Rajab funnet død i Gaza

– Jeg er så redd. Ring noen som kan komme og hente meg, vær så snill, tryglet seksåringen i en desperat telefonsamtale med Palestinas Røde Halvmåne (PRCS).

Den siste gangen noen hørte fra Hind var da hun satt omringet av drepte familiemedlemmer i en bil i Gaza by.

– I over tre timer tryglet Hind desperat om å bli reddet fra stridsvognene som omringet henne, vedvarende skyting og skrekken ved å være alene, fanget blant likene av familiemedlemmer som ble skutt av israelske styrker foran øynene hennes, sier PRCS.

– Målrettet

Røde Halvmåne sier de sendte en ambulanse for å redde henne etter at de hadde brukt flere timer på å koordinere med den israelske hæren for å få tilgang til området.

Lørdag ble Hind funnet død sammen med familiemedlemmene og de to ambulansearbeiderne Yusuf al-Zeino og Ahmed al-Madhoun, opplyser organisasjonen.

– Okkupanten angrep målrettet Røde Halvmånes mannskap selv om det var koordinering i forkant for at ambulansen skulle kunne nå fram til stedet og redde Hind, sier PRCS i en uttalelse lørdag.

Kia med kulehull

Den israelske hæren hadde ingen kommentar til saken da de lørdag på ny ble kontaktet av nyhetsbyråene AFP og AP. Røde Halvmåne har offentliggjort et bilde av ambulansen, som er nesten helt utbrent.

Al Jazeera-bilder fra stedet viser tilsynelatende at ambulansen bare er noen skritt unna bilen de sier familien var i – en svart Kia Picanto full av kulehull.

Hinds skjebne har fått stor internasjonal oppmerksomhet under en krig som i løpet av de første 100 dagene krevde over 10.000 barneliv. Fortsatt drepes et urovekkende høyt antall barn, advarer FNs barnefond Unicef. Mange flere er såret og andre er i livsfare på grunn av mangel på mat, vann og medisiner.

Israelsk stridsvogn

Hind var sammen med onkelen Bashar, tanten og fire søskenbarn da de flyktet fordi israelske bakkestyrker rykket inn i bydelen Tel al-Hawa 29. januar.

Ifølge Hinds bestefar Baha Hamada ble bilen deres stanset av en israelsk stridsvogn som åpnet ild mot dem.

– Hun var redd, vettskremt, og hun var såret i ryggen, hånden og foten, har Hamada fortalt, én av de siste som snakket med den lille jenta på telefon.

58 år gamle Hamada fikk først kontakt med Bashars 15 år gamle datter Layan, som fortalte at foreldrene hennes og tre brødre var drept i angrepet mot bilen, mens hun selv og Hind var i live.

Samtalen brutt

– Vi forsøkte å roe henne ned og sa at vi ville tilkalle en ambulanse, forteller han.

Da redningsmannskapet fra Palestinas Røde Halvmåne fikk kontakt med Layan på telefon, ble samtalen brutt mens de hørte skuddsalver.

Mens ambulansen var på vei dit, fikk Hinds mor Wissam kontakt med seksåringen på telefon. Jenta fortalte at Layan var drept og at hun kunne se ambulansen.

Rana, som betjente hjelpeorganisasjonens nødtelefon, forteller til BBC at hun spurte om stridsvognene var nær.

– Veldig, svarte Hind.

– Kan dere komme og hente meg, jeg er så redd, sa hun.

Ingen kommentar fra IDF

Siden hørte ingen fra verken Hind eller de to mennene fra Røde Halvmåne.

En rekke internasjonale medier har bedt den israelske hæren IDF om opplysninger om hendelsen. Til BBC sa IDF at de undersøkte saken.

Kort tid etter hendelsen ga CNN den israelske hæren koordinatene til stedet der bilen ble angrepet, men fikk til svar at de ikke var kjent med hendelsen.

Da CNN purret noen dager senere, var svaret at hæren fortsatt undersøkte saken.