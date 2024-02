Studie: Antarktis kan smelte fortere enn antatt

Forskere ved Britisk Antarktisk Institutt har avdekket noe mystisk dypt i iskjerner boret ut i Antarktis. Over 600 meter med opptil 8000 år gammel is avslører at hele 450 meter med is smeltet vekk på litt under 200 år mot slutten av forrige istid, skriver instituttet på sine nettsider.

Det tilsvarer Oslo Plaza nesten fire ganger oppå hverandre.

– Vi visste fra før at mengden is var større mot slutten av forrige istid, men nå kan vi endelig si noe om når det skjedde, og hvor fort isen smeltet, sier glasiolog og forsker Eric Wolff ved universitetet i Cambridge til CNN.

Klimakampen

Isen på Antarktis smelter vekk med rundt 150 milliarder tonn is hvert år, ifølge Nasa. Det er allerede trolig uunngåelig at den fortsetter å smelte.

En undersøkelse utført av det samme instituttet i slutten av fjoråret viste at selv om de mest ambisiøse målene lagt fram i Paris-avtalen skulle nås, vil isen fortsette å smelte så mye som tre ganger raskere enn på 1900-tallet. Dette tallet kan nå skyte i været.

Den stadig mer hurtig smeltende isen skremmer professor Kaitlin Naughten ved det britiske instituttet, men hun mener det er viktig å ikke gi opp klimakampen.

– Studien er ikke godt nytt – det kan tenkes vi har mistet kontrollen over smeltingen som pågår i den vestantarktiske innlandsisen i det 21. århundre. Dette er nok et aspekt med klimaendringene vi bare er nødt til å leve med, og det betyr sannsynligvis at enkelte kystsamfunn må bygge et forsvar mot havnivået, eller forlates helt, sa hun til The Guardian i fjor.

– Det er viktig å ikke gi opp klimakampen til tross for at enkelte utfall er uunngåelige. Våre handlinger vil trolig gjøre en forskjell for isen i det 22. århundre.

Den nye studien varsler om at global oppvarming og økning av havtemperaturer kan føre til en økt smeltingsgrad, spesielt av den vestantarktiske innlandsisen. Dette er fordi isen på sitt laveste punkt ligger under havoverflaten. På denne måten kan varmere vann trenge inn under isen, og varme den fra undersiden.

Det er fra denne isen prøvene i studien er hentet fra.

Fakta om klimaendringene

Jorda blir gradvis varmere, og den globale gjennomsnittstemperaturen de siste ti årene lå 1,2 grader over førindustrielt nivå.

Temperaturen gjorde et uvanlig stort hopp i 2023, som var over 1,4 grader varmere enn førindustrielt nivå.

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.

Oppvarmingen skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

Siden starten av 1990-tallet har verdenssamfunnet diskutert tiltak for å kutte de globale klimautslippene. Likevel fortsetter de å stige.

Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.

I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.

Kilder: WMO, IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB

Kan drukne kystbyer

Bare den vestantarktiske innlandsisen alene består alene av nok vann til å heve havnivået globalt med 5 meter vann, skriver CNN. En ny og hurtig nedsmelting av denne isen kan føre til katastrofale skader på kystområder verden over.

Antarktis i sin helhet holder nok is til å heve havnivået med så mye som 57 meter, skriver instituttet.

Økt havnivå har primært to årsaker: både issmelting fra Arktis og Antarktis, men også at havvann utvider seg når det blir varmere, skriver Nasa.

