Senatsleder Schumer med ny plan for hjelp til Ukraina

Det skjer etter at den originale planen som også omfattet et kompromiss med Republikanerne om nye, strenge tiltak ved USAs grense mot Mexico, kollapset. Det skjedde etter at tidligere president Donald Trump flagget sterk motstand, til tross for at hans partifeller i Senatet hadde vært med på å forhandle det fram.

Scholz planlegger ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP å tvinge gjennom to avstemninger i forsamlingen. Den ene handler om kompromissforslaget, en pakke på totalt 118 milliarder dollar som omfatter grensetiltakene, militær støtte til Ukraina og Israel og en rekke andre punkter.

Blir ikke den vedtatt, vil Schumer legge fram en modifisert pakke der grensetiltakene er tatt ut.

Hvis det blir flertall for en av disse forslagene onsdag, vil det uansett ta flere dager før Senatet kan ferdigbehandle saken.