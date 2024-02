Greta Thunberg frikjent for ordensforstyrrelse i London

Thunberg (21) var tiltalt for å ha forstyrret offentlig ro og orden under en demonstrasjon i fjor utenfor et hotell i London der det pågikk en olje- og gasskonferanse.

Hun var en av flere titall demonstranter som ble pågrepet under demonstrasjonen.

Thunberg og fire andre demonstranter i alderen 19 til 59 år var tiltalt for å ha nektet å etterkomme politiets ordre om å flytte seg til et annet område lenger bort fra konferansehotellet.

Men dommer John Law konkluderte med at politiet ikke hadde hjemmel til å beordre demonstrantene til å flytte seg og frifant de fem.

Rettssaken startet torsdag og ble ferdig fredag. Thunberg og de fire andre risikerte bøter på opp til 2500 pund, drøyt 33.000 kroner, hadde de blitt kjent skyldig.