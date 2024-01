Alec Baldwin på ny tiltalt for uaktsomt drap under filminnspilling

Tiltalen mot Alec Baldwin for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins under innspillingen av «Rust», ble frafalt i fjor vår.

Men etterforskningen ble gjenopptatt, og påtalemyndigheten presenterte saken for en storjury denne uka. Fredag ble det klart at storjuryen tar ut ny tiltale mot Hollywood-stjernen for den dødelige skyteepisoden.

Baldwin har selv sagt at våpenet gikk av ved et uhell, og at han ikke trykket på avtrekkeren. Men etterforskningen til FBI har tidligere konkludert med at dette ikke er mulig.

Regissør såret

Baldwin har både hovedrollen og er medprodusent av filmen «Rust». Han pekte en rekvisittrevolver mot filmfotografen Hutchins da den gikk av. Våpenet viste seg å være ladd med ekte kuler og ikke løsskudd. Kulen drepte Hutchins og såret regissøren Joel Souza.

I etterforskningen som ledet fram til tiltalen om uaktsomt drap, er det blant annet gjort en ny analyse av våpenet som ble avfyrt. En uavhengig rettslig analyse har konkludert med det samme som FBI: Baldwin må ha trykket på avtrekkeren for at den skal kunne ha avfyrt kulen som drepte Hutchins.

Baldwin erklærte seg ikke skyldig første gang han ble tiltalt. Tiltalen har en maksimumsstraff på halvannet års fengsel og bøter.

Sivile søksmål

Dommere besluttet nylig å sette på vent flere sivile søksmål mot Baldwin og de andre «Rust»-produsentene i påvente av tiltalebeslutningen. Blant saksøkerne er ansatte på filmsettet.

Filmens våpenansvarlig, Hannah Gutierrez-Reed, er også tiltalt for uaktsomt drap og tukling med bevis i saken. Hun har erklært seg ikke skyldig før rettssaken, som etter planen skal starte i februar.

En begrunnelse for at tiltalen ble frafalt i fjor, var opplysninger om at våpenet kan ha blitt modifisert før skytingen og at det derfor skjedde en funksjonsfeil.

