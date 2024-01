Paven: – Seksuell nytelse er en gave fra Gud

På onsdag holdt Pave Frans en tale i Vatikanet som var en del av en serie prekener om laster og dyder. Onsdagens preken handlet mest om det paven kalte «begjærets demon».

Begjær ødelegger forhold mellom mennesker, var noe av det han sa, ifølge BBC.

Samtidig benyttet han anledningen til å snakke varmt om både kjærlighet og sex.

– Vi må forsvare kjærligheten; kjærligheten til hjertet, sinnet og kroppen, kjærligheten som består av å gi seg selv til en annen – dette er det vakre i et seksuelt forhold, sier han i en video fra talen som The Guardian har publisert.

– Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen fordømmelse av det seksuelle instinktet i kristendommen, sa han også.

Snakket om kampen mot seksuelle lyster

Like før dette utsagnet hadde han advart mot å se på pornografi.

– Seksuell nytelse, som er en gave fra Gud, undergraves av pornografi: en tilfredsstillelse uten relasjon som kan skape former for avhengighet, sa han.

Paven kom med disse kommentarene noen dager etter at kardinal Victor Manuel Fernández, Vatikanets nye doktrineleder, ble kritisert for en bok han skrev og publiserte på slutten av 1990-tallet og som hadde seksuelt eksplisitt innhold, ifølge BBC.

Den amerikanske avisa The National Catholic Reporter, som skriver om den katolske kirke, har gjengitt større deler av prekenen. Ifølge dem sa paven at begjær og lyster forgifter forhold, noe som kan føre til mangel på respekt, grensesetting og kyskhet, altså seksuelt avhold.

– Å vinne kampen mot begjæret, mot å objektivere den andre, kan være et livslangt arbeid. Men premien for denne kampen er den viktigste av alle, for den er å bevare skjønnheten som Gud skrev inn i sitt skaperverk da han forestilte seg kjærligheten mellom mann og kvinne, sa han ifølge avisa.

Pave Frans har tidligere åpnet for å lempe på kravet om at prester må leve i sølibat, fordi det har blitt stadig vanskeligere å rekruttere nye prester.

