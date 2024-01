EU «dypt bekymret» over Norges vedtak om gruvedrift på havbunnen

– Vi er dypt bekymret over vedtaket. Dette kan skade både økosystemet i havet og fiskeressursene i området, sa EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski i en tale til EU-parlamentet onsdag.

9. januar i år vedtok et flertall på Stortinget å åpne opp for leting etter mineraler på havbunnen. Norge er dermed det første landet i verden som åpner for kommersiell gruvedrift til havs.

– Bør forbys

– Kommisjonens holdning til dette er svært klar: Vi mener gruvedrift på havbunnen bør forbys inntil miljøkonsekvensene er tilstrekkelig vurdert, sier Wojciechowski, som viser til at det er svært lite forskning på området.

– Dette er en vitenskapelig fundert holdning. Dette vil vi mene inntil det er påvist at det ikke vil være noen skadelige effekter av slik gruvedrift, sier han og viser til at EU har investert mer enn 80 millioner euro til forskning på virkningene av gruvedrift på havbunnen.

– Forskningen viser at vår forståelse av disse problemstillingene er svært begrenset. Som dere vet, respekterer ikke naturen nasjonale grenser, føyer han til.

Selv om det er Norges suverene rett å bruke egen kontinentalsokkel, er områdene det er snakk om, regulert gjennom FNs havrettskonvensjon, påpeker Wojciechowski.

– Denne har både Norge og EU undertegnet. Dette må tas i betraktning, sier han.

– Gode nyheter

SVs Lars Haltbrekken er glad for EUs tydelige budskap.

– Dette er gode nyheter. EUs advarsel mot gruvedrift på havbunnen viser hvor stor motstanden er, sier han.

Ifølge Haltbrekken har flere store selskaper som trenger mineraler, gjort det klart at de ikke vil ha noe med gruvedrift på havbunnen å gjøre.

– Det viser at det fremdeles er mulig å stanse denne galskapen. Når motstanden er stor og det faktisk ikke er interesse for miljøødeleggende industri, da kan vi også la det være, sier han.

– En tidsinnstilt bombe

Også flere medlemmer av EU-parlamentet kom onsdag med svært kritiske bemerkninger.

– Hvordan er dette mulig? Vi har bedt om et moratorium på dette, sier Johan Nissinen fra den konservative partigruppa ECR.

– Norge har i årevis presentert seg som en global miljøforkjemper. Men nå er de blitt en ødelegger. Dette er en tidsinnstilt bombe for det marine miljøet, mener Anja Hazekamp fra partigruppa Venstre.

Sveinung Rotevatn (V) sier til NTB at EU-kritikken sier sitt.

– Jeg er usikker på om regjeringen har tatt innover seg hvor negativt dette blir oppfattet internasjonalt, sier han.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til NTB at regjeringen følger med på debatten om gruvedrift på havbunnen.

– Vi er selvfølgelig opptatt av diskusjonene som skjer i Europa, sier han.

– Flaut å være norsk

Også Greenpeace fulgte debatten i EU-parlamentet med stor interesse.

– I dag er det flaut å være norsk, sier Haldis Tjeldflaat Helle, fagrådgiver for gruvedrift på havbunnen i Greenpeace Norge.

Organisasjonen har gått kraftig imot planene om gruvedrift på havbunnen.

– EUs parlamentsmedlemmer kommer med knusende, og velfortjent, kritikk av Norge i denne saken. Norske politikere kan ikke forvente å bli tatt på alvor når de ignorerer advarslene fra et samlet fagmiljø og åpner for naturødeleggelser i vår siste urørte villmark. Det er en raskt økende forståelse for at gruvedrift på havbunnen kan bli en katastrofe for havet, sier Helle.

– Den norske grønnvaskingen av gruvedrift på havbunnen ble fullstendig avkledd i EU-parlamentet. Selv om norske politikere har kjøpt industriens grønnvasking, er det åpenbart at bildet ser ganske annerledes ut internasjonalt. Det er en raskt økende forståelse for at gruvedrift på havbunnen kan bli en katastrofe for havet, og Norge må innse det samme.

