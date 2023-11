EU oppretter «Tinder»-plattform for jobbsøkende migranter

EU kaster seg nå inn i det globale racet etter talent. Nå skal det bli enklere for folk fra såkalte tredjeland å få jobb i EU.

– Tre av fire små og mellomstore bedrifter finner ikke den arbeidskraften de trenger, påpekte EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas da han presenterte den nye talentpakken onsdag.

Lovlig rute for migranter

Blant annet skal en egen plattform gjøre det langt enklere for jobbsøkere og arbeidsgivere å komme i kontakt med hverandre.

– Det trengs folk i sektorer som bygg, IKT og helse, sier EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.

Plattformen er også et verktøy for at flere migranter kan komme til EU på lovlig vis

– Jo mer åpne og brukervennlige måter vi bruker for å tiltrekke oss dem med de rette kvalifikasjonene på, jo mer viser vi at risikoen ved å ta den farlige turen over Middelhavet simpelthen ikke er verdt det, sier Johansson.

Hyller pakken

EU har 13 millioner arbeidsløse. Men selv om det er et uutnyttet potensial, er det ikke nok, sier Schinas, som håper den nye plattformen vil bringe EU et hakk framover i kampen med blant andre USA, Canada og Australia om å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Business Europe, EUs svar på NHO, hyller talentpakken.

– Dette kan bli et vendepunkt for å gjøre Europa mer attraktivt for kvalifiserte arbeidere fra hele verden, sier direktør Markus J. Beyrer.

