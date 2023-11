Tyske politikere åpner for asylleirer i utlandet

Det tyske nyhetsbyrået gjengir tirsdag det som oppgis å være en del av slutterklæringen under mandagens konferanse mellom statsminister Olaf Scholz og landets 16 delstatsministre.

«Den føderale regjeringen vil undersøke hvorvidt beskyttelsesbehovet til flyktninger i framtiden også kan bli bestemt i transitt eller i tredjeland, i tråd med Genève-konvensjonene og Den europeiske menneskerettskonvensjonen», lyder teksten ifølge deltakere som DPA har snakket med.

– Må diskuteres

De tre regjeringspartiene – SPD, FDP og De grønne – ble allerede under regjeringsforhandlingene enige om at de ville undersøke om det er mulig å gjennomføre asylsøknadsprosesser i tredje land i «særskilte tilfeller» uten at det bryter med internasjonal rett.

I helgen kom dessuten en av toppene i sosialdemokratiske SPD med et klart signal om at noe er på gang.

– Vi inngår migrasjonsavtaler med flere land (i Afrika), og om det til sist innebærer at man til og med kan gjennomføre asylprosessen der, så er det noe vi må diskutere, sa SPDs generalsekretær Lars Klingbeil til TV-kanalen ZDF.

Nei fra Brussel

Men EU-kommisjonen i Brussel sier fortsatt nei.

– Vår mening er klar: Nåværende EU-rett gjelder bare for asylsøknader på EU-landenes territorium, ikke utenfor, fastslo EU-kommisjonens talskvinne Anita Hipper mandag.

I Danmark har regjeringen tatt til orde for å sende asylsøkere til Rwanda og la dem vente der inntil søknaden er behandlet, men planen er ikke satt ut i livet.

Italia har på sin side inngått en avtale med Albania om å sende asylsøkere dit. Avtalen ble undertegnet mandag.

[ Professor hevder Putins regime kan falle «når som helst» ]