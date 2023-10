Voldsomme bombedrønn på Gazastripen, men lite informasjon kommer ut

Internettilgangen og mobilnettverket ble fredag slått ut på Gazastripen. Det skjedde samme kveld som Israel varslet en opptrapping av bombeangrepene mot den palestinske enklaven.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i HRW.

For befolkningen på Gazastripen har nok en natt vært preget av voldsomme bombedrønn. Ifølge Al Jazeera har angrepene vært uten sidestykke. Og til forskjell fra tidligere netter, har det ikke vært mulig å få ringt etter sykebil, ifølge Røde Kors.

– Ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne har i 20 døgn rykket ut for å gi førstehjelp til sårede og har hentet ut utallige døde. Nå er det ikke mulig å ringe etter hjelp, men de må rykke ut der de ser bombene slår ned, sa utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors i Norge fredag kveld.

Sammenstøt på bakken

Sent fredag kveld meldte Hamas om at israelske soldater hadde tatt seg inn på Gazastripen og at det var kamper mellom soldatene og Hamas.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.

En talsperson for de israelske styrkene bekreftet at soldater var på Gazastripen, men ikke i noe voldsomt større omfang enn de foregående nettene.

Radiotørke

Fredag anklaget det israelske militæret også Hamas for å ha kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen. Hamas sier dette ikke stemmer.

FNs forrige spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, frykter at Israels uttalelse har som hensikt å «forberede offentligheten på angrepene som venter», ifølge Al Jazeera.

Palestinas Røde Halvmåne opplyser at deres redningsmannskaper på Gazastripen ikke lenger får kontakt med operasjonshovedkvarteret som følge av at internett er nede. Også Verdens helseorganisasjon melder at de ikke får kontakt med sine medarbeidere. Det samme gjelder FN, skriver CNN.

