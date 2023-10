Norge blant 120 FN-land som ber om våpenhvile i Gaza

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som var til stede i salen.

Norge er blant de 120 landene som stemte for den jordanske resolusjonen.

– Vi er glade for å ha stemt for denne resolusjonen sammen med de fleste av FNs medlemsland og mange av våre nærstående land. Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Før avstemningen ble et utkast til endring i resolusjonsteksten, forfattet av Canada, diskutert. Dette utkastet fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt. 88 land stemte for, blant dem Norge. 55 land stemte mot og 23 avsto fra å stemme.

Hamas ikke nevnt

Canada presenterte sitt forslag til endring i teksten fordi det jordanske utkastet ikke navnga Hamas. Den jordanske formuleringen, som altså ble vedtatt, nevner ikke Hamas.

Israel har avvist resolusjonsteksten ettersom den ikke nevner Hamas. «Det eneste stedet denne resolusjonen hører hjemme, er i historiens søppelbøtte», sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan torsdag.

I Canadas tilleggsforslag til resolusjonen het det at man «ensidig avviser og fordømmer Hamas’ terrorangrep» og islamistgruppens bortføring av gisler 7. oktober. Canadas forslag tok videre til orde for umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av fanger.

Bred støtte

FNs hovedforsamling samlet seg til en nødsesjon som startet torsdag. En lang rekke land har siden holdt innlegg. Fortsatt gjenstår en lang rekke land på talerlisten, blant dem Norge.

Innleggene ble avbrutt av voteringen fredag kveld norsk tid. Det skjedde etter at Jordan argumenterte for at dette var en hastesak.

– Resolusjonen oppfordrer til en umiddelbar stans i kamphandlingene. Dette er viktig blant annet for å sikre at humanitær assistanse kan komme inn i Gaza. Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt. Norge har engasjert seg i dette arbeidet, for å få på plass en resolusjon som har bred støtte i det internasjonale samfunnet, sier utenriksministeren.

Intense luftangrep

Mens FNs hovedforsamling diskuterte situasjonen, ble nettilgangen og telefonlinjene fredag kveld kuttet på store deler av Gazastripen. Nyhetsbyrået AFPs direktebilder viste fredag kveld intense israelske luftangrep nord på Gazastripen. Ifølge Al Jazeera er de pågående luftangrepene uten sidestykke.

Israel har stilt opp flere hundre tusen soldater langs grensen til Gazastripen i påvente av en lenge varslet bakkeoperasjon med mål om å nedkjempe Hamas etter angrepet på Israel 7. oktober.

Hamas opplyste tidligere på kvelden at de har avfyrt flere raketter mot Israel.

[ Israel varsler «utvidet» bakkeoperasjon i Gaza mens internett er nede ]