Mistenkt masseskytter i Maine funnet død

40 år gamle Robert Card ble funnet død i et skogholt rundt 13 kilometer fra byen Lewiston, hvor ugjerningen fant sted. Politiet sier det er usikkert når han døde, men de tror han tok livet av seg selv.

Card har vært etterlyst for å stå bak den verste masseskytingen i USA så langt i år, hvor også 13 ble såret. De siste dagene har store mannskaper forsøkt å finne ham. Card ble antatt for å være bevæpnet og farlig, og befolkningen fikk beskjed om å holde seg innendørs.

Skolene i Lewiston-distriktet var samtidig stengt. Også i Saco og i delstatens største by Portland holdt skoler stengt.

Puster lettet ut

– Som mange andre, puster jeg lettet ut i kveld fordi Robert Card ikke lenger er en trussel mot noen. Nå er det tid for å lege sårene, sa guvernør Janet Mills på en pressekonferanse.

Hun takket alle som hadde vært med i den store politiaksjonen.

Maine-senator Susan Collins sier også at lokalbefolkningen kan puste et lettelsens sukk. Hun forteller at president Joe Biden ringte henne for å fortelle at Card er død.

Masseskytingen skjedde på to steder, først i bowlinghallen Just-In-Time Recreation ved 19-tiden lokal tid. Åtte personer, en kvinne og sju menn, ble drept. Gjerningsmannen dro videre til Schemengees Bar & Grille Restaurant, om lag 5 kilometer unna. Der drepte han sju menn. Tre personer har dødd på sykehus av skadene de ble påført.

Mange ofre

Card ble funnet i nærheten av stedet som bilen hans ble funnet torsdag.

Noen timer før nyheten om den mistenktes død ble kjent, ble navn og alder til alle de døde offentliggjort. Ofrene var i alderen 14 til 76 år. Blant de drepte var fire døve personer, en far og en sønn som spilte bowling og et ektepar på 73 og 76.

Card var reservist i det amerikanske forsvaret og våpeninstruktør ved et treningssenter på en militærbase i Saco i Maine. Ifølge et politinotat var Card innlagt på en psykiatrisk institusjon i to uker sommeren 2023. Det fremgår ikke hva slags behandling han fikk eller hvorfor han var innlagt, men i notatet står det at Card hadde sagt at han «hørte stemmer og trusler om å sprenge» militærbasen.

