Kanariøyene får 50 millioner euro for å håndtere migrantstrøm

Det bekreftet Spanias migrasjonsminister Jose Luis Escriva torsdag. Hjelpen vil også gå til tiltak for mer enn 4000 enslige barn og tenåringer som er under omsorg av lokale myndigheter.

Mellom januar og 15. oktober i år har øygruppa mottatt over 23.500 migranter, en økning på 80 prosent fra samme periode i fjor.

Det er to uker siden myndighetene på øygruppa krevde strakstiltak fra spanske myndigheter. El Hierro, den minste og vestligste øya, er spesielt overbelastet. Første uka i oktober ankom 1000 personer med båt til øya.

Kan bli toppår

I oktober har antallet ankomster til de populære ferieøyene ligget på rundt 4000 mennesker per uke. Antallet for hele 2023 kan passere den foreløpige toppen i 2006, da nær 32.000 migranter ankom med båt til øyene.

Torsdag ankom en båt med 59 personer havna i Arguineguín på Gran Canaria. Blant passasjerene var elleve kvinner og en baby, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået Reuters.

Migrasjonsminister Escriva har nylig vært på besøk på El Hirro. Han slår fast at situasjonen er enestående og ekstraordinær.

Hentes til fastlandet

Ministeren lovet at regjeringen skal sørge for at det til enhver tid ikke skal befinne seg mer enn 6000 ankomne asylsøkere på Kanariøyene. Myndighetene i Spania skal få hentet dem fortløpende til fastlandet.

– I tider med lavere ankomster oppholder migranter seg i gjennomsnitt halvannen måned på øyene. Nå som vi har 4000 ankomster i uka i snitt, er gjennomsnittlig opphold halvannen uke, sa Escriva.

Migrasjonsruta til Kanariøyene, som vanligvis brukes av afrikanske migranter sør for Sahara som prøver å nå Spania, er en av verdens dødeligste. Minst 559 mennesker, inkludert 22 barn, døde i 2022 i forsøk på å nå Kanariøyene, ifølge data fra FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM).

