Antikorrupsjonsalliansen

MDG har tatt med seg lære fra den franske skolen til korrupsjonsjeger Eva Joly. Partiet foreslår et helt nytt statlig organ for å kontrollere politikere og deres økonomiske interesser etter fransk modell, ifølge E24.

Joly, som selv er aktiv i det franske miljøpartiet, har tatt hele veien til Oslo fra Paris for å treffe søsterpartikollegaene og vise til den franske organet, kalt «La Haute Autorite» (Den høye autoritet). Organets formål er å reetablere tillit mellom folk og folkevalgte, og sørge for gjennomsiktighet i politikernes økonomiske interesser. Ifølge Lan Marie Berg, som sitter i kontroll og konstitusjonskomiteen for MDG i Stortinget, skal dette gjelde både før og etter politikere tiltrer verv.

Det skulle vært unødvendig å bruke mer spalteplass på å dra opp vårens og sommerens habilitetsfadeser her til lands. Korrupsjon er noe vi leser om i andre land. Det vi derimot er ganske sikre på, er at tillitssamfunnet vårt ikke tåler flere saker som de vi nå har sett.

Nå er det på overtid at flere partier støtter opp om en «antikorrupsjonspakke».

Jolys landsmenn har tatt statsråder som har plassert penger i skatteparadis: François Hollandes gamle finansminister Jérôme Cahuzac hadde gjemt penger i Swiss bank i 20 år, reiste til Genève for å stenge den og overføre penger til Singapore, rett før han ble utnevnt til leder av finanskommisjonen.

Sånt noe vil vi ikke ha her til lands. MDG vil gjøre det slutt på at stortingsrepresentanter og statsråder, inkludert ektefeller, får daytrade mens de har verv på Stortinget og i regjering.

Berg og Joly har med seg SV og Rødt i kampen. Rødt foreslo aksjeforbud for statsråder i juli i år. SV har blant annet lansert aksjeforbud for statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer i regjeringen, og lobbyregistre for Stortinget og departementer. SV vil i tillegg lovfeste at oppdragsgiverne til statsråder som tidligere har arbeidet i PR-bransjen, blir registrert.

Alt tyder på at de tre partiene MDG, SV og Rødt er enige om hvor de står i kamp mot korrupsjon. Mange av forslagene mot korrupsjon er også fremmet av de tre partiene i Stortinget tidligere, uten at de har fått flertall. Nå er det på overtid at flere partier støtter opp om en «antikorrupsjonspakke».

Da korrupsjonsanklagene haglet rundt de spanske sosialdemokratene PSOE og sentrumhøyrepartiet PP på midten av 2010-tallet, vokste venstrepopulistpartiet Podemos seg stort på å sette antikorrupsjon høyt på agendaen, og sendte dem i regjering.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tatt grep og ryddet i egen regjering. Han avviste likevel MDGs forslag om et statlig organ som skal hindre korrupsjon i Stortinget onsdag. Jeg håper han tenker seg om en gang til. De tre partiene som setter antikorrupsjon høyt på agendaen, kan oppnå mer enn en samlet Podemos-effekt, slik at det norske PSOE, Støres eget parti, er tvunget til å samarbeide med dem.

For å sitere korrupsjonsjeger Joly selv om habilitetssakene i Norge: «Alt dette er nepotisme og egeninteresse. Det er det motsatte av politikk». Politikk trenger vi mer enn noen gang nå.

