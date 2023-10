Norsk Folkehjelp har ti ansatte i Gaza nå: – De blir bombet, og det er ikke bomberom

Bombene har falt over Gaza siden grytidlig lørdag morgen. Norsk Folkehjelp har ti lokalt ansatte inne i det krigsherjede området.

– De er naturligvis redde og ekstremt bekymra, sier Gry Ballestad til Dagsavisen.

Hun er leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp, og forteller at de fortsatt greier å ha kontakt med dem. Og at det etter forholdene går bra med dem, så langt.

Lørdag morgen startet Hamas sin offensiv med både raketter og bakkestyrker inn i israelsk kontrollert område utenfor Gaza og mot israelske byer. Siden har Gaza vært under rakettangrep fra Israel. I går gikk dagen for de ansatte med til å skaffe forsyninger. Alle forventer en langvarig alvorlig situasjon i Gaza framover.

– Det er sivile som rammes. Det er uakseptabelt, uansett om de er palestinere eller israelere. Vi er veldig bekymra for bombene. Når du bruker eksplosiver i så tett befolket område treffer man jo sivile. Hele Gaza er tett befolket. Du klarer ikke drive presisjonsangrep der, sier Ballestad.

Gry Ballestad er avdelingsleder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp. (Norsk folkehjelp)

Norsk Folkehjelp har ikke mye de kan få gjort fysisk for sine folk i området nå, men gir ut informasjon på nett om hvordan befolkningen kan beskytte seg under angrep. For eksempel om sikring av vinduer og hvor det er tryggest å oppholde seg når bombene faller.

– Folk er jo veldig redde, og leter etter informasjon. De blir bombet, og det er ikke bomberom, sier hun.

Frykter invasjon

– Hva skjer framover nå?

– Vi er jo redde for en bakkeinvasjon. Vi er veldig, veldig, bekymra for de humanitære konsekvensene krigen får.

Ballestad har ikke fått høre om israelske styrker inne i selve Gaza ennå, men det skal være store styrker rundt det palestinske området.

Hun frykter også at det blir vanskelig å rapportere ut om de humanitære konsekvensene om strømmen blir borte, og eventuelt også telefonnettene.

– De ansatte sier er at de har mindre tilgang på strøm. De har aggregater, men det er begrenset hvor lenge de vil virke. Det blir mindre og mindre strøm. Når de stenger elektrisiteten er det kjempeproblematisk, særlig for sykehusene. De stenger nå Gaza helt av. Ingen kommer inn med hjelp.

– Prøver dere å få ut Folkehjelpas ansatte?

– Det skulle jeg ønske vi kunne, men det går ikke. Det vi prøver å gjøre for våre folk er å sikre dem tilgang til noe psykologisk støtte lokalt. Men det er veldig lite vi kan gjøre. Israel kontrollerer jo all tilgang til Gaza, sier hun.

Generalstreik på Vestbredden

I Ramallah sitter Kelly Flynn, som er Folkehjelpas landdirektør i Palestina. Hun forteller at byen, som rommer hovedkvarteret til de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, vanligvis er en moderne og pulserende by. Men sånn er det ikke denne helga.

– Gatene er relativt tomme, fordi det er generalstreik her, i solidaritet med folket i Gaza, sier Flynn til Dagsavisen.

– Streiken har gjort byen veldig stille. Folk er hjemme, følger nyhetene og holder kontakten med venner og familie, forteller hun.

Mange bygninger i Gaza er fullstendig ødelagte av israelske raketter. (SAID KHATIB/AFP)

Flynn er nylig ansatt som landdirektør for Norsk Folkehjelp i Palestina, med kontor i Gaza. Men hun rakk ikke komme seg dit før krigen plutselig brøt ut. Hun er dermed nå i Ramallah. Men hun har ti ansatte i Gaza i dag, som hun er i løpende kontakt med.

– De er alle sivile og holder tilflukt hjemme. De forteller at det er dårligere strømforsyning, og nå forbereder de seg på vannrestriksjoner og strømbrudd. I over 26 timer har de vært under bombardement.

– Er bombingen konstant?

– Det er veldig få øyeblikk med stillhet. Maks 15 til 20 minutter av gangen. Det er innkommende raketter fra den israelske siden, og så kommer det raketter tilbake fra Hamas. Det har gått fram og tilbake siden klokka 6 om morgenen lørdag.

Både israelske myndigheter og representanter for Hamas har sagt at dette kommer til å bli en langvarig krig.

– Alt endret seg lørdag morgen, for hele det palestinske folket, både i og utenfor Gaza. Men hvordan det vil ende vet vi ikke ennå, sier Kelly Flynn.

---

Gazastripen

360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Rundt 2,3 millioner palestinske innbyggere.

Okkupert av Israel i 1967.

Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført fire store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat.

Lørdag erklærte Hamas starten på en ny militæroperasjon, skjøt tusenvis av raketter og sendte et ukjent antall krigere inn i Israel.

NTB

---

