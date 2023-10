Putin hevder det ble funnet rester av håndgranater i Wagner-sjefens fly

Påstandene fra Russlands president Vladimir Putin kom torsdag i forbindelse med en opptreden i en tankesmie i Sotsji.

Putin sa videre at det ikke er funnet noen bevis for at Priogzjins fly ble rammet av noe «eksternt treff».

Flystyrten skjedde to måneder etter at Prigozjin og leiesoldatgruppen Wagner førte et kortlivet opprør mot den russiske militærledelsen.

Russiske myndigheter har avvist påstander om at de forårsaket flystyrten. Putins talsmann Dmitrij Peskov har imidlertid sagt at etterforskningen kan tyde på at flyet styrtet som følge av en overlagt handling.

