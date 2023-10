Ber Putin «ta tilbake» Helsingfors: – Provoserende

Finland ble et autonomt storfyrstedømme innenfor det russiske rike da tsar Alexander 1. erobret landet i 1808, ifølge Store norske leksikon. I 1917 fikk Finland selvstendighet etter oktoberrevolusjonen.

Ukrainsk avis: – Propaganda

Men Finland bør tilbake under Russland. Det mener Jevgenij Balitskij, guvernør og leder for de prorussiske myndighetene i Zaporizjzja-regionen, som ber Russland-president Vladimir Putin ta grep. Uttalelsen kom i et intervju med det statlige russiske nyhetsbyrået Ria, skriver finske Ilta-Sanomat og svenske Expressen.

Ifølge Balitskij mistet det russiske imperiet mange av sine «undersåtter» under revolusjonen. Han peker blant annet på befolkningen i den finske hovedstaden Helsingfors, samt Polen og de baltiske statene.

– Folket vårt bor der. De er nå redusert til stumme storfe og skjelvende skapninger, og vi må rette opp dette faktum. Vi vil fikse det med kraften til russiske våpen, tordner Balitskij.

Ifølge den ukrainske avisen Kyiv Post gjenspeiler Balitskijs «provoserende kommentarer» de stadig mer vanlige synspunktene i russisk propaganda, som krever ikke bare gjenoppretting av Sovjetunionen, men også av det russiske imperiet.

Felles erklæring mot Russlands invasjon

Tidligere i år signerte Natos ni østeuropeiske medlemsland en felles erklæring som fordømte Russlands krig i Ukraina under et toppmøte i Polen.

– Alle allierte var enige om at de vil støtte hverandre dersom de står overfor en trussel, sa Marcin Przydacz, som er rådgiver for Polens president Andrzej Duda, til journalister i februar, ifølge NTB.

