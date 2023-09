FN: Minst 2500 migranter har dødd eller forsvunnet i Middelhavet i år

– Innen 24. september var mer enn 2500 mennesker registrert døde eller savnet bare siden nyåret, sa Ruven Menikdiwela, som leder New York-kontoret til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I samme periode i 2022 var det samlede tallet på døde og savnede 1680.

Mange migranter kommer fra land før for Sahara, og reiser via Tunisias eller Libyas kyst for å forsøke å ta seg over Middelhavet, en rute Menikdiwela beskriver som «en av verdens farligste».

Migrantene og flyktningene «risikerer død og grove menneskerettsbrudd hele veien», sier Menikdiwela.

