16-åring pågrepet for å ha hogd ned legendarisk tre

Sycamore Gap-treet, et stort lønnetre som har stått i 200 år i nasjonalparken Northumberland, lå veltet etter en storm ved siden av stubben. Det så ut til være sagd over med motorsag, og trekronen lå delvis over Hadrians mur, som er på Unescos verdensarvliste.

Lønnetreet hadde en sentral posisjon i filmen «Robin Hood. Prince of Thieves» der Kevin Costner spilte hovedrollen. Treet er blitt fotografert av millioner av turister opp gjennom årene.

– Det er virkelig trist at noen har tatt på seg å gjennomføre det som er et fryktelig hærverk, sier Tony Gates, som er sjef for nasjonalparken, og politisjef Kevin Waring i Northumbria sier at hendelsen har ført til sjokk, sorg og sinne i og bortenfor lokalsamfunnet.

