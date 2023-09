Hevder Putin vil gjenopplive tsarens «eliteskole»

Ekspresident Dmitrij Medvedev hevdet nylig at over 325.000 soldater er blitt rekruttert inn i det russiske forsvaret siden starten av året, ifølge NTB. Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet.

Men Russland gjør mer enn å ruste opp militært. Nå vil nemlig Russlands nåværende president Vladimir Putin gjenåpne embetsskolen Tsarskoje Selo Lyceum, ifølge Expressen, som siterer den russisk statseide TV-kanalen Zvezdanews.

Putin inspirert av tsar

Tanken bak skal være å forberede unge personer til siviltjeneste. I Russland er siviltjenesten en av flere måter å sørge for at det fins «forsterkningspersonell som skal gjøre at viktige deler av samfunnet også fungerer ved høy beredskap», ifølge Expressen. De skriver at det enn så lenge ikke foreligger informasjon om hva 2020-tallets unge skal lære på denne skolen.

Tsarskoje Selo Lyceum ble i sin tid åpnet av Aleksander 1. Pavlovitsj. Han var russisk tsar fra 1801 til 1825, og var igjen sønn av tsar Paul 1, ifølge Store norske leksikon. Skolen utdannet i sin tid 1800-tallets tjeneste- og statsmenn, skriver den svenske avisen.

[ Ekspert: – Det er juvelen i Putins «tsar-krone» ]

Medvedev og Russland truer Nato

Når det gjelder fysisk plassering av skolen, er flere alternativer på bordet, ifølge Zvezdanews.

Tidligere onsdag skrev Dagsavisen at Medvedev, som for tiden er nestleder for Russlands sikkerhetsråd, advarer Nato som følge av alliansens støtte til Ukraina i den pågående krigen.

– Det virker som om Russland får stadig færre valg enn en direkte konflikt med Nato på bakken, truet ekspresidenten.

Les mer om Vladimir Putin og krigen i Ukraina her

[ EU kan bli like avhengig av Kina som de var av Russland ]

[ Trussel fra Russlands ekspresident Medvedev: – Vi er klare for krig med Nato ]