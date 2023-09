Trussel fra Russlands ekspresident: – Vi er klare for krig med Nato

Det skriver Medvedev på meldingstjenesten Telegram. Også medier som svenske Expressen og Dagbladet har omtalt saken.

– Det virker som om Russland får stadig færre valg enn en direkte konflikt med Nato på bakken, skriver ekspresidenten.

Ekspresident Dmitrij Medvedev, her avbildet med nåværende Russland-president Vladimir Putin ved en tidligere anledning. (DMITRY ASTAKHOV/AFP)

Russland har blikket på Nato

Medvedev, som for tiden er nestleder for Russlands sikkerhetsråd, sier at landet er klare for krig med Nato.

– Men for menneskeheten vil prisen bli enda større enn under 2. verdenskrig, advarer Medvedev, som anklager Nato for å framstå som «en åpen fascistisk blokk».

Russlands ekspresident har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg i sosiale medier.

[ Ekspert: – Det er juvelen i Putins «tsar-krone» ]

Fordømmer Vesten

Russlands ekspresident sa tirsdag at han har besøkt russiske styrker nær frontlinjen i Donetsk-regionen i Ukraina etter ordre fra president Vladimir Putin, ifølge NTB.

– På instrukser fra presidenten besøkte jeg en skytebane nær kontaktlinjen i Donetsk, sier Medvedev, som tidligere har vært president og statsminister i Russland.

Nyhetsbyrået Sputnik, som i Vesten ofte oppfattes som en propagandakanal for russiske myndigheter, har publisert en rekke bilder som angivelig viser Medvedev sammen med soldater i Ukraina, skriver NTB.

Les mer om krigen i Ukraina her