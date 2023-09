Ubåt og stort landgangsfartøy rammet av ukrainsk angrep på Krim

Meldingene om at to fartøy fikk skader bekreftes av flere russiske kilder. En talsperson for den ukrainske etterretningstjenesten, Andrij Jusov, sier til ukrainsk TV at de to fartøyene etter alt å dømme er helt ødelagt og ikke kan repareres.

Ubåten som ble truffet, skal være Rostov-na-Donu (Rostov ved Don), en angrepsubåt i Kilo-klassen, skriver Wall Street Journal. Den russiske svartehavsflåten har seks slike ubåter, og de brukes jevnlig til å angripe ukrainske byer med langtrekkende krysserraketter, ifølge avisen.

CNN skriver at den relativt moderne ubåten kan bære Kalibr-raketter.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak beskyldte mandag Russland for å ha skutt to raketter av denne typen mot et sivilt lasteskip som lå til havn i Odesa. Sunak viste da til etterretningsopplysninger som nylig var nedgradert. Angrepet skal imidlertid ha blitt stanset av ukrainsk luftvern.

I tillegg til ubåten skal også landingsfartøyet Minsk ha blitt truffet natt til onsdag, ifølge Wall Street Journal.

Bilder viser ødeleggelsene

Den amerikanske finansavisen henviser til bilder som viser at landingsfartøyet er fullstendig ødelagt, med mesteparten av brua revet i stykker og kollapset. Den omtaler også satellittbilder som viser betydelig skade på ubåten.

Guvernøren Russland har innsatt i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev, uttalte onsdag at 24 personer var skadd og at to marinefartøy var påført skader i angrepet mot skipsverftet.

Innrømmelsen kom etter at bilder lagt ut i sosiale medier viste eksplosjoner og kraftig brann i havneområdet i byen, der den russiske svartehavsflåten har sitt hovedkvarter.

De to skipene lå i dokk og var under reparasjon da de ble angrepet. Ifølge forsvarsdepartementet i Moskva benyttet Ukraina ti krysserraketter, og Russland hevder at sju av dem ble skutt ned.

Marinefartøyene vil bli reparert og kan deretter fortsette i tjeneste, het det i en uttalelse til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

[ Sjojgu: Russland må vinne i Ukraina ]

Britiske våpen?

Hva slags våpen som ble brukt i angrepet mot de russiske marinefartøyene, er ikke kjent. En uttalelse fra sjefen for det ukrainske luftforsvaret, generalløytnant Mykola Olesjtsjuk, tolkes som et hint.

– Okkupantene opplevde en storm, skriver han i en Telegram-melding og takket flygerne. Det kan bety at det ble brukt britiske Storm Shadow-krysserraketter, ifølge Wall Street Journal.

Sky News henviser på sin side til en anonym ukrainsk og en anonym vestlig kilde som kanalen skriver at bekrefter det samme.

Den russiske militærbloggeren Rybar hevder at angrepet ble utført med Storm Shadow-raketter avfyrt fra ukrainske Su-24-fly over Svartehavet.

– Etter en lang pause har angrepene med krysserraketter mot Krim blitt gjenopptatt. Høyst sannsynlig vil de fortsette i dagene som kommer, og ikke bare mot Sevastopol, skriver han, ifølge CNN.

Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014. Siden russiske styrker invaderte Ukraina i full skala i februar i fjor, har Krim vært gjenstand for en rekke angrep, og Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre området.

Ukraina angrep natt til onsdag også russiske marinefartøy i Svartehavet ved hjelp av sjødroner, men disse ble uskadeliggjort, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Heller ikke dette er bekreftet fra annet hold.

[ Lavrov: – Vi klarte å forhindre Vestens forsøk på å «ukrainisere» agendaen ]

Droneangrep

Russiske styrker gjennomførte før daggry onsdag et nytt droneangrep mot den ukrainske byen Odesa, som ligger rundt 300 kilometer fra Sevastopol. Angrepet forårsaket skader i havneområdet og i bydelen Izmail, opplyser guvernøren i regionen, Oleh Kiper.

Seks mennesker ble ifølge ham skadd i angrepet, tre alvorlig.

Ifølge Ukrainas forsvarsledelse ble landet angrepet med 44 droner natt til onsdag, men 32 av disse ble skutt ned av luftvern. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

[ Putin lover å hjelpe Kim med å bygge satellitter ]