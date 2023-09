Lavrov: – Vi klarte å forhindre Vestens forsøk på å «ukrainisere» agendaen

Han var Russlands øverste representant på møtet. President Vladimir Putin, som er ettersøkt for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), deltok ikke.

– Vi klarte å forhindre Vestens forsøk på å «ukrainisere» agendaen, sier Lavrov i etterkant av toppmøtet.

Lange forhandlinger måtte til før G20-landene klarte å eneste om en felles erklæring. Her slås det fast at ingen land kan bruke makt for å øke sitt territorium, men russisk aggresjon mot Ukraina nevnes ikke.

– Teksten nevner ikke Russland i det hele tatt, sier Lavrov fornøyd.

Han mener det indiske vertskapet klarte å samle de store utviklingslandene i «det globale sør» som er medlem av G20.

Flere av disse har forsøkt å innta en nøytral posisjon i Ukraina-konflikten.

