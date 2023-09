Svensk politisjef: – Volden savner sidestykke

– Det som har skjedd de siste dagene, viser betydningen av å fortsatt stå på, å øke kraften og aldri bøye av, sier Thornberg på en pressekonferanse onsdag.

I Uppsala, som ligger knapt 7 mil nord for Stockholm, har det vært fire skyteangrep de siste dagene, hvorav to med dødelig utgang. De to ofrene var ikke selv gjengmedlemmer.

– En slektning til en gjengkriminell og en ung mann på vei til arbeid er blitt skutt og drept i Uppsala, fastslår Thornberg.

Han sier også at gjengkriminaliteten har internasjonal karakter ved at de som bestiller drapene, befinner seg i utlandet.

I tillegg er to personer blitt drept i Stockholm og omegn denne uken, en av dem en 13 år gammel gutt. TV4 Nyheterna har meldt at gutten ble skutt, men dette er ikke offentlig bekreftet.

Ulf Johansson, politisjef i region Mitt, beskriver situasjonen i Uppsala som svært alvorlig. På pressekonferansen kunne han opplyse at politiet har pågrepet flere personer og beslaglagt et stort antall våpen.

