Dømt til fengsel for å ha oppbevart død samboer i fryseboks

Det kom fram under domsavsigelsen i Värmland tingsrätt mandag.

Nordmannen er også dømt til å betale litt over 1,5 millioner kroner i erstatning til Nav.

Den 55 år gamle mannen sto tiltalt for likskjending og millionbedrageri etter å ha oppbevart sin døde samboer i en fryser i flere år i parets bolig. Han tok også kvinnens pensjon etter at hun døde.

Mannen var opprinnelig siktet for drap, men siden obduksjonsrapporten ikke kunne slå fast noen sikker dødsårsak, ble siktelsen frafalt. Mannens forsvarer Stefan Lilliebäck har sagt at kvinnen døde av kreft.

I august ble det fastslått at nordmannen er strafferettslig tilregnelig.

Det var 16. mars i år at kvinnen ble funnet i fryseboksen. Ett familiemedlem forklarte under rettssaken at de pleide å ha kontakt med kvinnen flere ganger i måneden. Da kontakten opphørte, kom den tiltalte mannen med flere ulike forklaringer på hvorfor hun ikke kunne nås.

I obduksjonsrapporten kom det fram at politiet hadde ligget død i fryseren siden januar 2018.

Etterforskningsdokumentene viser at det ble brukt penger fra kvinnens bankkonto fram til i år. Hun fikk pensjon fra Norge til en norsk konto.

