Nesten 2700 funnet døde i jordskjelvkatastrofen i Marokko

Samtidig er 2501 mennesker skadd, heter det i en oppdatering mandag.

Det kraftige skjelvet rammet Marokko sent fredag kveld, og det pågår et omfattende redningsarbeid for å finne flere overlevende.

I tillegg har skjelvet, som ble målt til 6,8 i styrke, ført til enorme ødeleggelser på hus og infrastruktur, spesielt nær episenteret i Atlasfjellene.

Provinsene Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua og Taroudant er rammet. Skjelvet kunne også merkes i kystbyene Rabat, Casablanca og Essaouira.

[ Hele landsbyer utslettet i jordskjelvkatastrofen i Marokko ]