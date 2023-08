Svensk opposisjon vil kaste sverigedemokrat fra komitélederverv

– Han sprer hatefulle budskap, oppfordrer til bokbål og deler innlegg der statsministeren omtales som en feiging, sier Socialdemokraternas justispolitiske talsperson Ardalan Shekarabi.

– Hans opptreden setter Sveriges sikkerhet i fare. Han går imot statsministerens oppfordring om å være årvåken, forsiktig og at alle må besinne seg, sier Shekarabi på en pressekonferanse sammen med sine kolleger fra Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljöpartiet mandag.

– Det er helt urimelig at han skal lede en av de viktigste komiteene i Riksdagen, supplerer Gudrun Nordborg fra Vänsterpartiet.

Statsviter Tommy Möller sier en melding Jomshof la ut på X/Twitter om profeten Muhammed – og andre uttalelser fra profilerte sverigedemokrater er et alvorlig problem for regjeringen.

– At Sverigedemokraterna ikke formelt sett er et regjeringsparti er ikke et argument regjeringen kan nå fram med i den muslimske verden. I praksis er hele regjeringens eksistens og overlevelse avhengig av om SD vil fortsette å støtte den eller ikke, sier Möller, som er professor ved Stockholms universitet.

