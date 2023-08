Fire drept under angrep mot iransk helligdom

Det statlige nyhetsbyrået Irna skriver at to væpnede menn gikk til angrep på helligdommen Shah Cheragh i byen Shiraz. Fire mennesker ble drept i skytingen.

Den ene av gjerningsmennene ble pågrepet, mens den andre stakk av, melder nyhetsbyrået Tasnim.

I oktober i fjor ble 13 mennesker drept og 30 skadd under et angrep mot den samme helligdommen. Ekstremistgruppa IS tok senere på seg skylden for angrepet. Nettstedet Mizan Online meldte i forrige måned at to personer var blitt hengt offentlig for sin delaktighet i angrepet i fjor.

