Ministre pågrepet av junta, ifølge partiet til Nigers president

– Etter at presidenten ble arrestert i forrige uke, har kuppmakerne gått ut og foretatt flere pågripelser, opplyser Nigers demokratiske og sosialistiske parti (PNSD) til nyhetsbyrået AFP mandag.

Mandag morgen ble oljeminister Mahamane Sani Mahamadou – sønn av tidligere president Mahamdou Issoufou – og gruveminister Ousseini Hadizatou pågrepet. Det ble også PNSD-leder Foumakoye Gado. Også innenriksminister Hama Adamou Souley, samferdselsminister Oumarou Malam Alma og sistnevntes viseminister Kalla Moutari er blant de pågrepne, sier partiets talsperson.

Han legger til at pågripelsen er et bevis for militærets «undertrykkende, diktatoriske og ulovlige atferd».

Offiserer fra eliteenheten til kuppleder og general Abdourahamane Tiani erklærte sist onsdag at president Mohamed Bazoum var avsatt. Kuppet er fordømt internasjonalt, og en rekke land og organisasjoner krever at Bazoum gjeninnsettes umiddelbart.

[ – Tidligere har klimasaken vært et verdispørsmål ]

[ Blir latterliggjort etter dette ]