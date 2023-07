– Én kan ende i fengsel, en annen kan bli President

Tidligere president Donald Trump gikk på scenen til lyden av countrysangen «Only in America» under et valgkamparrangement i Iowa fredag kveld. Teksten handler om en skolebussjåfør som ser utover de unge håpefulle passasjerene i bakspeilet.

Akkurat i det øyeblikket Trump viste seg for publikum lød strofen «Én kan ende opp i fengsel, en annen kan bli president».

Tiltalen i den pågående etterforskningen av Trumps håndtering av hemmeligstemplede dokumenter ble utvidet med tre nye punkter kvelden før. Trump risikerer også å bli siktet i Washington D.C. for forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Sangen ble valgt av det republikanske partiet i Iowa og var felles for alle kandidatene, skriver Fox News. Mike Murphy, som tidligere har vært rådgiver for flere fremstående republikanere antyder på X, tidligere kjent som Twitter, at Iowas republikanske guvernør Kim Reynolds kan ha hatt en finger med i spillet.

– Ha! Trump har endelig forstått at Guvernør Reynolds ikke fikk jobben fordi hun falt av en nepebil, skriver han, et uttrykk for naivitet eller lettlurthet.

Betydelig innflytelse i viktig delstat

Reynolds har forpliktet seg til å ikke velge side i nominasjonskampen fram mot neste års presidentvalg, men tidligere i juli skrev New York Times at hun tilsynelatende forsøker å berede grunnen for Trumps fremste utfordrer, Floridaguvernør Ron DeSantis.

Iowa er 15. januar første delstat ut der republikanske partimedlemmer velger sin foretrukne kandidat, og der DeSantis’ støttespillere mener han må stanse Trumps fremdrift mot en tredje nominasjon til presidentembetet.

Trump håper i stedet å sette en stopper for de mange utfordrernes kandidaturer ved å vinne også der han ikke vant i 2016, skriver avisen. Guvernør Reynolds, som har ledet det republikanske partiet til et stort flertall i delstatsparlamentet, har en oppslutning blant lokale republikanere på nesten 90 prosent og en betydelig innflytelse.

Ifølge New York Times skal Reynolds’ nære forhold til DeSantis ha vært gjenstand for interne diskusjoner i Trump-leiren. Reynolds skal på sin side ha reagert med vantro på nylige uttalelser fra Trump om at hun har ham å takke for guvernørjobben.

Hun stilte seg likevel på Trumps side etter den siste tiltalen mot ham, da hun langet ut mot Biden-administrasjonen og sa det var en «trist dag for Amerika».

Guvernør Kim Reynolds talte til forsamlingen under valgkamparrangementet i Iowa fredag. (SERGIO FLORES/AFP)

Tiltalen utvidet til 40 punkter

Trump ble i juni siktet i etterforskningen av hans oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter etter at han ble president i 2017. Selv mener han etterforskningen er politisk motivert.

– Hvis jeg ikke stilte til valg, ville ingen komme etter meg. Eller hvis jeg tapte med god margin, ville ingen komme etter meg, sa Trump under talen i Iowa.

Trump er nå blant annet anklaget for å ha vist et hemmeligstemplet dokument med detaljer om en amerikansk angrepsplan mot Iran til en forfatter, en forlegger og to ansatte på klubben sin i New Jersey sommeren 2021.

På det tidspunktet hadde Trump ikke vært president på seks måneder, og gjestene skal ikke ha hatt sikkerhetsklarering til å se dokumentet, skriver CNBC.

Trump har så langt erklært seg ikke skyldig på alle punkter, inkludert forsettlig oppbevaring av gradert nasjonal forsvarsinformasjon, konspirasjon for å hindre etterforskningen og falsk forklaring. De mest alvorlige tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel.

---

Fakta om kandidater i Republikanernes nominasjonskamp

Følgende personer har offisielt meldt seg på i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024.

* Donald Trump (77), tidligere president

* Nikki Haley (51), FN-ambassadør under Trump og tidligere guvernør i South Carolina

* Asa Hutchinson (72), guvernør i Arkansas

* Tim Scott (57), senator fra South Carolina

* Larry Elder (71), radiovert

* Ryan Binkley (55), TV-pastor

* Perry Johnson (75), forretningsmann, forfatter

* Vivek Ramaswamy (37), forretningsmann

* Ron DeSantis (44), guvernør i Florida

* Mike Pence (64), tidligere visepresident

* Chris Christie (60), tidligere guvernør i New Jersey

* Doug Burgum (66), guvernør i North Dakota

* Francis Suarez (45), ordfører i Miami

* Will Hurd (45), tidligere medlem av Representantenes hus

(Kilder: Politico, AP)

---

