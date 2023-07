Demonstranter forsøker å storme ambassadeområdet i Bagdad

Demonstrantene ble stanset av irakiske sikkerhetsstyrker, som blokkerte Jumhuriya-brua som leder til Bagdad såkalt grønne sone.

To aktivister fra den sterkt fremmedfiendtlige gruppen Danske Patrioter holdt fredag en markering utenfor Iraks ambassade i København, der de skal ha brent Koranen og ifølge videoer skjendet det irakiske flagget.

Politiet i København bekrefter at de to «brente en bok», men opplyser ikke om det var snakk om Koranen. De bekrefter heller ikke at det irakiske flagget ble skjendet.

Fordømmer

Irakiske myndigheter fordømmer hendelsen i kraftige ordelag.

– Utenriksdepartementet fordømmer på det kraftigste hendelsen der den hellige Koranen og Iraks flagg ble skjendet utenfor den irakiske ambassaden i Danmark, heter det i en uttalelse.

Demonstrantene i Bagdad la ikke skjul på at de var på vei mot den danske ambassaden, men ble ifølge Crisis24 stanset av sikkerhetsstyrker som brukte tåregass.

Satte fyr på

Irakiske sikkerhetsstyrker høstet kritikk da de for to dager siden ikke stanset demonstranter fra å storme og sette fyr på den svenske ambassaden i den grønne sonen.

Sverige rettet hard kritikk mot Irak etter stormingen, og irakiske myndigheter svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene med Sverige.

Det er varslet en ny demonstrasjon i protest mot koranbrenning i Europa i den irakiske hovedstaden lørdag kveld.

[ – Hvorfor i all verden har han ikke tatt fatt i dette før? ]