Hva nå, Senterpartiet? – Det er nesten ubegripelig

17.30 fredag kveld gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på talerstolen i kunnskapsdepartementet og bekreftet at han går av. Både som statsråd, som nestleder i Senterpartiet og som stortingsrepresentant, selv om det siste ikke kan skje før til valget om to år.

Avgangen skjer etter et massivt press både fra media, eksperter og andre politikere etter at E24 tidligere på dagen avslørte at Borten Moe har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen, bare noen dager før han selv var med å vedta at regjeringen skulle gi ammunisjonsprodusenten Nammo en milliardkontrakt. Kongsberg Gruppen eier 25 prosent av Nammo.

Likevel sa Borten Moe at han ikke ville gå av. I løpet av fredagen gjorde han helomvending.

– Det var jo det eneste riktige å gjøre, sier Eva Kristin Nordlund, kommentator i Nationen, etter pressekonferansen.

Hun sitter igjen med en rekke spørsmål.

Ligner stygt på innsidehandel

– Hvorfor i all verden har han ikke tatt fatt i dette før? Han sa jo at han kom til beslutningen i dag, etter at han så reaksjonene. Det er, med respekt å melde, lovlig seint. Og det vitner om et så dårlig skjønn som en som sitter ved kongens bord ikke bør inneha, sier hun.

Nordlund mener det ikke hjelper om han har gjort sine aksjekjøp i god tro.

– Han burde visst bedre. Hvorfor kom han ikke til denne konklusjonen? Det er nesten ubegripelig, sier hun.

Nationen-kommentatoren mener aksjekjøpene ligner stygt på innsidehandel.

Innsidehandel er ifølge Store Norske Leksikon kjøp og salg av børsnoterte aksjer basert på fortrolige opplysninger om selskapet, som kan få vesentlig betydning for aksjekursen.

Eva Kristin Nordlund er kommentator i Nationen. (Nationen)

– Vi vet ikke om det er det, ennå. Men bare at det ligner er ille nok, sier hun.

Det gikk en uke fra Borten Moe kjøpte aksjene, til regjeringen ga Nammo kontrakten.

– Er det sannsynlig at han ikke har hørt et eneste lite nyss om det i korridorene?

– Det er et kjempegodt spørsmål. Det er noe med tidspunktene her som vekker en berettiget mistanke. Det er ille nok, sier hun.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har allerede sagt at de vil undersøke denne saken nærmere, og pekt på innsidehandel som en aktuell bestemmelse å se på.

På pressekonferansen var Borten Moe veldig klar på at han ikke har bedrevet innsidehandel.

– Det er ikke innside. Jeg har ikke på noe tidspunkt handla med informasjon som ikke var tilgjengelig for norsk offentlighet, sa Borten Moe.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener også det er altfor tidlig å si om Ola Borten Moe har brutt habilitetsreglene. Han sier det kan handle om en uheldig sak.

– Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om Borten Moe har vært inhabil i saken, sa Bernt til NTB fredag.

[ Ola Borten Moe går av: – Pinlig og alvorlig ]

Refset pressen

Jo Moen Bredeveien er kommentator i Dagsavisen, og følger Senterpartiet tett. Også han mener det er helt naturlig at Borten Moe fredag tok sin hatt og gikk.

– Om han ikke hadde gått i dag, så hadde han blitt kjølhalt i noen dager til og måtte ha gått på tirsdag, sier Bredeveien.

– Man skjønte jo hvor dette bar. Men det var litt overraskende at han også trakk seg som nestleder, legger han til.

Bredeveien trekker fram at dette har vært et grovt tillitsbrudd, og at det kommer på toppen av mange andre kontroversielle saker Borten Moe har vært involvert i. Men Dagsavisen-kommentatoren reagerer også kraftig på noe helt annet som skjedde på pressekonferansen:

Etter at Borten Moe hadde sagt han skulle gå av, benyttet han nemlig anledningen til å refse pressen, for å skape et ordskifte der man ofte tviler på politikernes intensjoner.

– Jeg synes det er strevsomt at vi i økende grad ikke bare diskuterer saker, men trekker motivasjon og intensjon i tvil. Det skaper etter mitt skjønn et hardere politisk ordskifte, sa Borten Moe.

– Det er et spennende poeng, men ikke i den settingen der. Den synes jeg var veldig pussig. Det var litt arrogant. «Jeg har dumma meg ut, men dere er ikke noe bedre», sier Bredeveien.

Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien. (Sturla Smári Hanssen)

– Han peker på pressens feil. Men dette er ikke pressen, det er han sjøl og politikerne. Alle som har juksa med skatten. Med pendlerboliger. Som feirer sekstiårsdag under en pandemi. Det begynner å tegne seg et bilde av en politisk klasse her, som hever seg litt over oss andre. Det bekymrer meg fælt, sier Jo Moen Bredeveien.

[ En ting er sikkert: Vi mennesker vil trenge mat også i framtida ]

Storbonde med odelsrett på Senterpartiet

Begge de to ekspertene forteller at Ola Borten Moe har vært en uvanlig politiker i Senterpartiet, trygt planta i høyresida av partiet.

– Han blir fort definert til høyresida. Det er kanskje naturlig, med oljeselskapet sitt. Men like fullt, det har storma rundt Ola Borten Moe tidligere. Og så har han hatt en nesten ubegripelig evne til å komme tilbake i manesjen. Det er nok ikke minst fordi han har vist seg politisk dyktig, sier Nationens Eva Nordlund.

– Han er av dem som nok gjerne ville sluppet å være med i et rødgrønt samarbeid. Det tror jeg gjør at han var sjanseløs til å beholde jobben nå. Han har ikke noen tung base, sier Bredeveien.

– Han er kontroversiell innad i partiet?

– Ja, han er jo det, sier Nordlund.

– Sett fra Oslo er han det verste med Senterpartiet. Han er fra stor, trøndersk gård. Han har hatt en slags naturlig hevd på trona i Senterpartiet, som barnebarnet til bestefaren sin. Og han er i det som lett blir oppfatta som en reaksjonær del av Senterpartiet, sier Bredeveien.

[ Portrettet: Emilie Enger Mehl er Kompani-ministeren ]

Hvem kan ta over?

Ingen av de to tør å spå hvem som tar over som ny Senterparti-statsråd i Jonas Gahr Støres regjering nå.

– Det er ikke noe enkelt valg. På stående fot synes jeg det er vanskelig å trekke fram noe navn. Men jeg ville tro at han prøver å se til stortingsgruppa og kanskje få inn mer mangfold eller nye øyne i regjeringsfraksjonen, sier Eva Kristin Nordlund.

– Hva slags mangfold? Kjønn? Opprinnelse?

– Jeg mener nok mest erfaringsmessig. om man kan finne noen som har en bakgrunn som gjør at de kan være bedre rådgivere enn det partiet har i dag. Det handler ikke bare om Borten Moes fall, men også at Senterpartiet har mista stor oppslutning etter at de gikk i regjering. Da er det naturlig at en partileder ser på sammensetningen av laget sitt, sier hun.

I Senterpartiets stortingsgruppe sitter i dag velkjente politikere som Marit Arnstad, Jenny Klinge, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen.

Men Bredeveien mener det ikke sier seg selv at noen av dem blir ny statsråd, og peker like gjerne på Willfred Nordlund fra Nordland, eller Marit Knutsdatter Strand fra Oppland som flinke kandidater.

Uansett blir det noe Trygve Slagsvold Vedum nå må sette i gang med, fort.

– Det ville ikke overraske meg om Støre vil ha et ord med i laget også. Og det kan ikke henge i lufta for lenge, sier Eva Kristin Nordlund.

---

Ola Borten Moe-skandalen

E24 avslørte fredag at Sp-nestleder og statsråd Ola Borten Moe brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Fredag kveld varslet han sin avgang.

---

[ Kjell Werner om Borten Moe-avgangen: – Han hadde ikke noe valg ]