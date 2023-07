Elon Musks nye KI-prosjekt skal få Twitter-opplæring

Musk, som eier Twitter og er sjef for bilprodusenten Tesla, sa på et arrangement på Twitter Spaces fredag at selskapene hans skal dra gjenidig nytte fra utviklingsarbeidet og at KI-selskapet kan bidra med fortgang til Teslas arbeid med selvkjørende biler.

Musk har tidligere kritisiert andre KI-selskaper for å utvikle teknologi som han mener ikke tar høyde for eventuelle farer som kunstig intelligens kan medføre for menneskeheten.

Han gjentok fredag det han sa onsdag da han kunngjorde opprettelsen av xAi at hans KI-satsing har til hensikt å "øke forståelsen av universet". Han mener det er viktig å etablere et alternativ til Google, som står bak KI-tjenesten Bard, og Microsoft-støttede OpenAI, som står bak ChatGPT, og utvikle en intelligens som kan løse problemer på samme måte som mennesker gjør det.

Musk anklaget samtidig alle KI-selskaper for å ha trent opp sine språkmodeller ved å bruke Twitter-data som han mener de har benyttet på ulovlig vis.

Musk har kjempet for reguleringer innen KI-industrien. Han sa fredag at han ønsker møter med Det hvite hus. Nylig møtte han embetsfolk på regjeringsnivå i Kina der han diskuterte KI-reguleringer.

