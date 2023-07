Israel sier militæraksjonen i Jenin offisielt er avsluttet

Brigader Daniel Hagar sier onsdag morgen at alle målene for aksjonen er oppnådd.

De siste dagenes militæroperasjon er blitt fordømt av palestinske Hamas, som kontrollerer den beleirede Gazastripen. Gruppen skjøt fem raketter inn i det sørlige Israel natt til onsdag, skriver Jerusalem Post.

– Israel feilet og ble nedkjempet i Jenin, sier sjefen for Hamas' politiske avdeling, Ismail Haniyeh, i en uttalelse etter at aksjonen er over.

Militæraksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år. Tolv palestinere, blant dem fem militante, er drepte. På israelsk side har en soldat blitt drept.

