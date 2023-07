Livredde palestinere flykter fra Jenin

– Israelske soldater forsøkte sist natt å uoppdaget ta seg fram til det mest legitime målet på planeten – mennesker som vil utslette landet vårt, sa den israelske statsministeren i en tale i et selskap arrangert av USAs ambassade i Israel.

Ifølge Netanyahu sørger de israelske soldatene for at det blir gjort «minst mulig skade på sivile» i Jenin.

I morgentimene tirsdag opplyste en av sikkerhetsrådgiverne hans at angrepet mot den tett befolkede flyktningleiren nord på den okkuperte Vestbredden snart er over.

– Målene med operasjonen er snart nådd, sa Netanyahus nasjonale sikkerhetsrådgiver Tzachi Hanebi til radiostasjonen Kan.

Væpnet motstand

Jenin-leiren huser nærmere 18.000 palestinere på under en halv kvadratkilometer, og Palestinas røde halvmåne hjalp sent mandag kveld over 3000 livredde innbyggere med å flykte fra kamphandlingene.

De israelske soldatene møtte kraftig væpnet motstand fra militante palestinere da de rykket inn i de trange gatene med pansrede bulldosere, okkuperte hus og plasserte skarpskyttere på tak.

Israel gjennomførte også minst 20 angrep med fly og droner, og både vann- og elektrisitetsforsyningen i leiren er ødelagt.

I morgentimene tirsdag ble det opplyst at ett våpenlager og to såkalte observasjonsposter var funnet og sprengt.

Livredde og gråtende barn ble i ly av mørket evakuert fra flyktningleiren i Jenin, som er under angrep fra store israelske styrker. (Majdi Mohammed/AP)

Militante grupper

Ifølge Israel var alle palestinerne som ble drept, militante. Islamsk hellig krig bekrefter at fire av deres soldater ble drept. Hamas bekrefter at en av deres menn ble drept, men det er ikke kjent om de øvrige ofrene tilhørte militante fraksjoner.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er det mange sivile blant de over 100 sårede, og tilstanden til 20 av blir betegnes som kritisk.

Selvstyre

Jenin ligger i det Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne definerer som område A, der palestinerne skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre. Israelske soldater gjennomfører likevel regelmessige angrep også i disse områdene.

Palestinas president Mahmoud Abbas omtaler angrepet på flyktningleiren som en «krigsforbrytelse» og har varslet at alt sikkerhetssamarbeid med Israel inntil videre er frosset.

Den arabiske liga har innkalt til krisemøte for å diskutere «en arabisk mobilisering for å møte det israelske angrepet på Jenin».

– Farlig opptrapping

FNs spesialkoordinator Tor Wennesland kaller det israelske angrepet mot Jenin «en farlig opptrapping» og FNs generalsekretær António Guterres krever at folkeretten respekteres.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er også urolig over voldsbruken og frykter for sivilbefolkningen i leiren.

– Flyktningleiren i Jenin er tett befolket. Sivile og skadde må kunne forlate området, og det må gis humanitær tilgang, med sikkerhet for hjelpearbeidere, sa hun mandag.

[ Hevder Russland og Putin bevisst sender soldater i døden ]

Uakseptabelt

Redd Barna deler bekymringen.

– Det er uakseptabelt at det igjen er barna som blir utsatt for vold og som må betale prisen for den pågående konflikten, sier hjelpeorganisasjonens landdirektør i det okkuperte palestinske området, Jason Lee.

– Sivile mennesker og sivil infrastruktur må beskyttes for å sikre at barn har tilgang til grunnleggende tjenester, sier han.

[ – Uten hjelp fra frivillige sivile, så kan vi ikke vinne denne krigen ]

[ Når sorgen ikke går over (+) ]

---

Fakta om Jenin

Palestinsk flyktningleir med nærmere 18.000 innbyggere. Ligger i byen med samme navn.

En av 19 flyktningleirer på Vestbredden. Har høy andel arbeidsledige og fattige.

Kjerneområde for væpnet palestinsk motstand. Flere militante grupper er i dag til stede og kaller seg Jenin-brigadene.

Var åsted for noen av de verste voldshandlingene under den andre intifadaen.

I 2002, få dager etter et palestinsk selvmordsangrep mot israelere, ble 52 palestinere drept i et omfattende israelsk angrep, opptil halvparten sivile. 23 israelske soldater ble drept.

Titalls palestinere er drept i israelske angrep mot Jenin i år.

I juni benyttet Israel for første gang på 20 år kamphelikoptre mot mål på Vestbredden.

3. juli innledet Israel en stor operasjon der leiren ble angrepet med fly, droner og store bakkestyrker.

Jenin ligger i område A, der palestinske myndigheter ifølge Oslo-avtalene skal ha fullt sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre.

---