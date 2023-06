Assange taper ny sak om å unngå utlevering

Dommeren konkluderer med at ingen av de åtte delene av Assanges anke av en avgjørelse i High Court i London, kan prøves i retten. I tillegg får han ikke anke innenriksminister Priti Patels avgjørelse i juni 2022 om å godkjenne utlevering til USA.

– Den foreslåtte anken utgjør intet annet enn et forsøk på å gjenta argumentene fra forrige sak, der dommeren avviste dem, heter det i avgjørelsen.

Siden 2019 har Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer opptil 175 års fengsel i USA om han blir kjent skyldig i alle tiltalepunkter, blant dem spionasje.

Bakgrunnen for saken er at Wikileaks i 2010 offentliggjorde hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak. Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

I januar 2021 vurderte en britisk dommer at Assange ikke kunne utleveres til USA på grunn av en reell fare for selvmord. Samtidig dømte hun imot Assange på en rekke andre punkter.

USA anket avgjørelsen om at han ikke kunne utleveres, og High Court tok anken til følge.

