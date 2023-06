Senegals regjering kutter internettet midt i opptøyer

Årsaken er at «hatefulle og undergravende» meldinger er lagt ut på nettet, heter det i en uttalelse fra regjeringen søndag.

Minst 15 mennesker har mistet livet i Senegal etter at den populære opposisjonslederen Ousmane Sonko ble dømt til to års fengsel torsdag. Dommen kan hindre ham i å stille som kandidat i det neste presidentvalget.

Siden dommen falt, har det vært voldsomme sammenstøt mellom opprørspoliti og tilhengere av opposisjonen. Lørdag sa en talsperson for regjeringen at situasjonen er under kontroll i hovedstaden Dakar.

Verdenssamfunnet følger spent med på utviklingen i landet, og FNs generalsekretær António Guterres har fordømt volden.

