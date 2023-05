Kalte dragshow for «trussel mot barn»: Går av etter sex med 19-åring

Bryan Slaton, en republikansk politiker i Texas, har tidligere uttalt at det må komme et forbud mot at barn får være publikum på dragforestillinger, for angivelig å beskytte dem mot «perverse voksne». Det meldte blant annet NBC News i juni i fjor.

Nå har han trukket seg fra stillingen, etter at en intern etterforskning viste at han har deltatt i «upassende seksuell oppførsel», skriver The Guardian.

Den interne etterforskningen slo i forrige uke fast at han ga alkohol til en 19 år gammel praktikant, og senere hadde sex med henne i leiligheten sin.

Senere skal han ha vist henne en truende e-post, og sagt at alt ville gå bra så lenge hun ikke sa noe om møtet deres.

Slaton skal også ha bedt en kollega om å holde oppførselen hemmelig.

Svarer ikke på anklagene

I sitt avskjedsbrev nevnte ikke 45-åringen noe om anklagene han har fått mot seg.

– Jeg ser frem til å tilbringe mer tid med min unge familie, og vil fortsette å finne måter å bidra til lokalsamfunnet mitt, og alle innbyggerne i hele vår flotte delstat, skrev han.

Statlige republikanske partiledere er derimot klarere i sine uttalelser, og ønsket Slatons avskjed velkommen.

– Den beskrevne oppførselen (...) bør aldri tolereres, og utvisning er riktig, sa en av dem i en uttalelse.

– Med disse handlingene har han brutt tilliten folket i Slatons distrikt har gitt ham som folkevalgt, og han har med rette trukket seg.

