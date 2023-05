Den postapokalyptiske TV-serien«The Last of Us» er basert på et videospill og er enormt populær. Handlingen foregår i en fremtid der menneskelig sivilisasjon er rammet av en mutert sopp som har spredt seg rundt på kloden – og gjort menneskene om til blodtørstige, zombie-aktige vesener.

Nå kan det se ut som virkeligheten nærmer seg fiksjonen.

– Selv om «Last of Us» er fiksjon, advarer vi om at vi kan få en global helsekatastrofe forårsaket av den raske, globale spredningen av soppinfeksjoner. Den overhengende faren her handler ikke om zombier, men om verdensomspennende sult.

Det sier Sarah Gurr, professer ved Universitetet i Exeter, til The Guardian.

Niende og siste episode av «The Last of Us» er nå sendt, men det kommer en sesong til med Ellie (Bella Ramsay) og Joel (Pedro Pascal). (NTB kultur)

Sopp er allerede den desidert største trusselen mot avlinger. Soppene er motstandsdyktige, de fraktes med vinden over lange avstander, og de er ekstremt tilpasningsdyktige. Mange har også utviklet resistens mot vanlige soppmidler.

Trives lenger nord

Når forskerne nå advarer, i en artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature, er det fordi de ser at klimaendringene gir enda bedre levekår for soppen. Når temperaturene stiger, kan soppinfeksjoner få feste stadig nærmere polene.

Siden 1990 har sopp-patogener beveget seg mot høyere breddegrader, med en hastighet på rundt 7 kilometer i året, skriver avisa.

Professor Eva Stukenbrock ved Universitetet i Kiel, en av medforfatterne av artikkelen, sier at ettersom verdens befolkning forventes å øke kraftig, står menneskeheten overfor alvorlige utfordringer i matproduksjonen.

– Vi ser allerede massive tap av avlinger på grunn av soppinfeksjoner, noe som kan gå utover millioner av mennesker hvert år. Denne bekymringsfulle trenden vil bare forverres med en varmere verden.

[ Norge vil måtte belage seg mer på egenproduksjon, og mindre på import ]

---

Tørken i Europa

* Tørken over store deler av Europa i fjor var ifølge Carbon Brief den verste på 500 år.

* Tørken skapte store problemer for jordbruket, bidro til økte matvarepriser og førte til flere og mer intense skogbranner.

* Varmen tok livet av minst 15.000 mennesker i Europa, ifølge anslag fra Verdens helseorganisasjon.

* Etter en uvanlig mild og tørr vinter advarer Det europeiske observatoriet for tørke (EDO) i sin siste rapport om forholdene for vannsikkerheten, jordbruket og energiproduksjonen i deler av Spania, Frankrike og det nordlige Italia.

Kilde: Energi og klima

---

[ The Last of Us: Zombiedrama med mye på spill ]